Şişecam, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı oldu

Ana faaliyet alanlarında dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olmayı hedefleyen Şişecam, bu yolculukta sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odak noktasına aldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kapsayıcı kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiren Şişecam, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu.

Şişecam sürdürülebilirlik stratejisi CareforNext kapsamında, değer zincirinde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığa öncelik vermeyi, “Toplumu Güçlendir” öncelikleri kapsamındaki taahhütleri arasında ele alıyor. Kadının her alanda iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla fabrika standartlarını kadın çalışanlarına uygun hale getirmek için çalışan Şişecam, "Women Expression” programı dahilinde mentorluk uygulamalarıyla yönetsel rollerde kadın çalışanlara ilham olmayı ve eğitim destekleriyle kadınların etkinliğinin artışını hızlandırarak sürdürmeyi hedefliyor.

2023 itibarıyla yüzde 24,2 olan kadın çalışan oranını kısa süre içinde yüzde 25’in üzerine çıkarmayı hedefleyen Şişecam, bir yandan da WEPs imzacısı olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistem için önemini her yönüyle vurgulamaya ve kaynaklarını fark yaratmak için kullanmaya devam edecek.