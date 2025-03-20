SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 10 bin puanın altında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası dün günü yüzde 8,72 kayıpla 10 bin puanın altında kapatan BIST 100 endeksi, bugün alıcılı seyrediyor.

Endeks her ne kadar güne yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puandan başlasa da daha sonra yüzde 2'ye yakın primlendi.

Endeks bugünkü yükselişle bir kez daha 10 bin puanı aşarak 10 bin 50'ye yükseldi.

Ancak endeks daha sonra yüzde 2 düşerek 9.694,93'e kadar indi.

BIST 100 endeksi, önceki günü 10.813 puandan kapatmıştı.