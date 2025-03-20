SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi bugün hafif yükselişle açıldı (20 Mart 2025 Borsa İstanbul)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün günü yaklaşık yüzde 9 kayıpla tamamlayan Borsa İstanbul BIST Endeksi, bugüne yüzde 0,21 artışla 9 bin 839 puanla başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün günü sert satışla kapattı.
Önceki gün 10.802 puanla günü kapatan BIST 100 Endeksi, dün sert satışla açılmıştı. Endeks dün akşam kapanışını ise yüzde 8,72 değer kaybıyle 9 bin 860 puandan yapmıştı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 düşüşle 11.115,00 puandan başladı.
BIST Endeksi bugüne yüzde 0,21 artışla 9 bin 839 puanla başladı.