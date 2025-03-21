SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 8'e yakın düşüşle 9 bin sınırında kapattı (21 Mart 2025)
Son dakika gelişmesi... Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'ndeki satışa dalgası bugün de sürdü. Bir ara 9 binin altını test eden BIST 100 Endeksi bugün yüzde 7,81 düşüş kaydetti. Endeks haftayı 9.044,64 puandan kapattı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nde satış geldi.
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün olan 19 Mart'ta endeks 10.802'den yüzde 8,72 düşüşle 9 bin 860 puana geriledi.
Endeksş dün de yüzde 0.47 değer kaybederek 9.814.41 puana geriledi.
İki kez devre kesti, 9 binin altını gördü
BIST 100 Endeksi bugün gün içinde düşüşler nedeniyle iki kez devre kesti.
Endeks günü yüzde 7,81 düşüşle 9.044,64 puandan kapattı.