SON DAKİKA: SPK'dan 'borsadaki olağanüstü fiyat hareketleri'ne inceleme!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da bugün yüzde 2'lik düşüşe ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, kurul tarafından BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığı, SPK ve Borsa İstanbul tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirildi.

Açıklamada, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kurul tarafından 'olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemelerin başlatıldığı' belirtildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 2,09 değer kaybetmişti. Endeks önceki kapanışa göre 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan günü tamamlamıştı.