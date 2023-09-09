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SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Reeder Teknoloji, Adra GYO ve Hat-San’ın halka arzlarına onay verdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Reeder Teknoloji, Adra GYO ve Hat-San’ın halka arzlarına onay verdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladı.