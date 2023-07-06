SPK 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteni yayımlandı. Bültende, biri bedelli, üçü bedelsiz olmak üzere toplam dört şirketin sermaye artırımı başvurularının onaylandığı duyuruldu.

Sermaye artırımına onay verilen şirketler şu şekilde:

Formet Metal (FORMT)

Bedelli sermaye artırımı başvuru onaylanan Formet Metal, 269.065.476 TL değerindeki sermayesini, halka arz yöntemiyle yüzde 100 oranında olmak üzere 269.065.476 TL yükselterek 538.130.952 TL'ye çıkaracak.

Qua Granite (QUAGR)

Kurul'un onayının ardından Qua Granite bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket, 240.000.000 TL'lik sermayesini; 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan, 1.683.470.582 TL'si ise kar payından olmak üzere toplamda 2.400.000.000 TL artırarak 2.640.000.000 TL'ye yükseltecek.

Europap Tezol Kağıt (TEZOL)

Bedelsizine onay alan bir diğer şirket olan Europap Tezol Kağıt, 220.000.000 TL'lik mevcut sermayesini kar payından karşılanmak suretiyle yüzde 100 oranında artıracak. Sermaye artırımı işlemi sonrasında şirketin sermayesi 440.000.000 TL'ye ulaşacak.

Tukaş Gıda (TUKAS)

490.770.000 TL sermayeye sahip Tukaş, tamamı kar payından karşılanarak 981.540.000 TL'lik sermaye artışı gerçekleştirecek. İşlem sonrası Tukaş'ın sermayesi 1.472.310.000 TL'ye yükselecek.