SPK, Asce GYO'nun halka arzına izin verd

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ankara, İstanbul ve Gaziantep'te gayrimenkul projeleri geliştiren Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) halka arzına izin verdi.

Karar yayımlanan SPK bülteninde yer aldı. Şirketin mart ayında yayımlanan taslak izahnamesine göre Konukoğlu ailesine ait olan Asce GYO'nun halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak.

Sermaye 99 milyon lira nominal tutarda artırılarak 659 milyon liraya yükseltilirken, ortaklardan Abdülkadir Konukoğlu'na ait 66 milyon hisse de halka arz kapsamında ihraç edilecek.

Halka arz, 1 lira nominal değerli hisse başına 12.6 liradan yapılacak. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 2.1 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25 olacak.