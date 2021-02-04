Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Borsa şirketlerinin 2021 yılı için dahil oldukları grupları belirledi.



SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:



"Kurulumuzun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede Tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul Karar Organının iSPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca fiili dolaşım oranının %5’in altına düşmesi nedeniyle payları PÖİP’e alınan ortaklıkların (Borsa Şirketleri), sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2021 yılı için dahil oldukları gruplar aşağıda yer almaktadır:



1. Grup Şirketler



1. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2. AKBANK T.A.Ş.

3. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ (*)

4. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.

5. ARÇELİK A.Ş.

6. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

7. AYGAZ A.Ş.

8. BERA HOLDİNG A.Ş. (*)

9. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

10. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

11. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

12. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE

TİCARET A.Ş. (*)

13. EMLAK KONUT GAYRİMENUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

14. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

15. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

16. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FARBİKALARI T.A.Ş.

17. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

18. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. (*)

19. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

20. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. (*)

21. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (*)

22. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

23. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (*)

24. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. (*)

25. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26. KOÇ HOLDİNG A.Ş.

27. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

28. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

29. MİGROS TİCARET A.Ş.

30. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (*)

31. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

32. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (*)

33. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

34. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

35. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

36. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (*)

37. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.

38. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

39. TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

40. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

41. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

42. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

43. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.

44. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

45. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.

46. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.

47. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

48. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

49. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

50. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (*)

51. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

52. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

53. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

54. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

55. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

(*) 2020 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, 2021 yılından itibaren 1 inci gruba dahil edilmiştir.

2. Grup Şirketler

1. AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (*)

2. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3. AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

4. AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5. AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

6. AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

7. AKSİGORTA A.Ş.

8. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

9. ALARKO HOLDİNG A.Ş.

10. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

11. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. (*)

12. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

13. AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.

14. BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (**)

15. BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. (**)

16. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

17. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. (*)

18. BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

19. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

20. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. (*)

21. CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (*)

22. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

23. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

24. DEVA HOLDİNG A.Ş. (*)

25. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

26. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

27. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

28. EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (*)

29. ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (*)

30. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

31. GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. (*)

32. GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

33. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

34. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

35. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

36. ICBC TURKEY BANK A.Ş.

37. İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. (*)

38. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

39. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

40. JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

41. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

42. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (*)

43. KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

44. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

45. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

46. KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. (*)

47. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

48. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

49. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

50. MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (*)

51. NET HOLDİNG A.Ş.

52. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (*)

53. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. (*)

54. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (*)

55. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

56. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.

57. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

58. QNB FİNANSBANK A.Ş. (**) (***)

59. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

60. RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ

TİCARET A.Ş. (*)

61. SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (*)

62. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

63. ŞEKERBANK T.A.Ş.

64. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. (*)

65. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

66. TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.

(*)

67. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

68. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. (*)

69. TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. (*) (***)

70. VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (*)

71. VERUSA HOLDİNG A.Ş.

72. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

73. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (*)

74. YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

75. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

(*) 2020 yılı verileri üzerinden yapılan hesaplama neticesinde, 2021 yılından itibaren 2 nci gruba dahil edilmiştir.

(**) 2020 yılı verilerine göre 2 nci grup şartlarını sağlamamakla birlikte, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 2 nci grupta yer almaya devam edecektir.

(***) Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca kurumsal yönetim düzenlemelerine uyum yükümlülüğü devam etmektedir.

3. Grup Şirketler

Payları Borsa Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ortaklıklardan 1 inci veya 2 nci grupta yer almayanların tamamı ile Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye başlayan aşağıdaki tabloda yer alan ortaklıklar.



1. QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

2. KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3. ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.

4. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.