SPK, Meka Beton'un halka arzını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi şirketinin halka arzına izin verdi. SPK bültenine göre halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sermayenin 62,5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12,5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4,4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak. Halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 422,5 milyon lira, yani 15,4 milyon dolar, halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak. Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak.

SPK’dan 15 şirkete borçlanma onayı

Bu arada SPK, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 75 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay verirken, Çalık Enerji’nin 750 milyon, Akçansa Çimento’nun 1 milyar 500 milyon, Opet Petrolcülük’ün 2 milyar, Beyaz Filo Oto Kiralama’nın 250 milyon, Parafinans Faktoring’in 75 milyon, Doğan Dış Ticaret’in 449 milyon, Tiryaki Agro Gıda’nın 1 milyar 250 milyon, Orfin Finansman’ın 1 milyar, Aztek Teknoloji’nin 1 milyar, Anadolu Efes Biracılık’ın 5 milyar, Invest AZ Yatırım’ın 150 milyon, QNB Finans Faktoring’in 2 milyar 675 milyon, Quick Finansman’ın 350 milyon lira, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği’nin 600 milyon ve Kalibre Boru’nun 75 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.