SPK, 'usulsüzlükten' üç şirkete ceza verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka arz gelirlerini beyan ettiklerinden farklı bir amaç için harcadıkları gerekçesiyle Esenboğa Elektrik Üretim ve Naturel Yenilenebilir Enerji'ye idari para cezası verdi.

Şirketlerin yanı sıra üçünün de ana hissedarı Yusuf Şenel ve yöneticileri Uğur Yiğit ile Ziya Akbaş'a 2,4 milyon lira idari para cezası verildi. SPK, yine aynı gerekçeyle Girişim Elektrik Sanayi'ne de idari para cezası verdi.

Girişim Elektrik'in yanı sıra şirketin hissedarları Muhittin Behiç Harmanlı, Ali Gökhan Öztürk, yönetim kurulu üyesi Savaş Atanur Kazaz ve Mete Muzaffer Bıçakçıoğlu'na toplam 2,9 milyon lira para cezası verildi. Girişim Elektrik 2021 yılında, Europower Enerji Nisan ayında halka arz edilmişti.