Spor hisselerinde Jose Mourinho etkisi

Birol BOZKURT

Ligi 99 puanla Galatasaray’ın ardından 2’nci sırada tamamlayan Fenerbahçe Kulübü, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 2 yıllığına bonuslar hariç 20 milyon euroya resmi sözleşme imzaladı. Kulubün, Mourinho ile resmi sözleşme imzalamasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri dün TSİ 16.20 itibarıyla 136.80 lira ile tavan fiyattan işlem gördü.

Fenerbahçe hisselerindeki alış ağırlıklı seyrin diğer spor hisseleri üzerinde de etkili olduğu görülürken, Galatasaray yüzde 3.27, Beşiktaş yüzde 1.80 ve Trabzonspor yüzde 1.94 arttı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı ise yüzde 10 değer kazanarak 136.80 lira ile tavan fiyatından işlem gördü.

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi. Mourinho'nun uluslararası arenada oldukça tanınan biri olduğunu ve bu durumun yurtdışında Türkiye Süper Ligi'nin tanıtımında da etkili olabileceğini aktaran analistler, böylece hem kulüplerin yayın gelirlerinin iyileşebileceği, hem de Avrupa kupalarındaki başarı ihtimalinin borsadaki söz konusu seyri desteklediğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin 78’inci teknik direktörü olarak görev yapacak olan Portekizli çalıştırıcı, Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olarak dikkati çekiyor.