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Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 4,1 azalarak 1 milyar 825 milyon 196 bin 292 lira oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1900 lira olarak belirlendi.

AA
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Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00.00 ve 18.00 ila 23.00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 12.00'de 1900 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 653 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 645 lira 10 kuruş oldu.

 