Sümer Varlık Yönetim borsada işlem görmeye başladı: İlk günden tavan yaptı

Borsa İstanbul'da bugün Sümer Varlık Yönetim AŞ için gong töreni düzenlendi. Törenin ardından şirket 'SMRVA' koduyla işlem görmeye başladı.

Törene Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Sümer Varlık Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş ile diğer yetkililer katıldı.

Ergun, törendeki konuşmasında, Sümer Varlık şirketinin güçlü altyapısı ve insan kaynağıyla finansal risklerin yönetilmesinde çok değerli hizmetler sunduğuna değindi.

Ergun, "Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak yatırımcılarıyla kurduğu güçlü bağla, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacaktır. Bu vesile ile halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Sümer Varlık'a Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

'Pek çok fırsatın kapısını aralayacak'

Sümer Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Altınbaş, halka arzla geleceklerini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmak için atılan önemli bir adımı kutladıklarını kaydetti.

Altınbaş şöyle devam etti: "Bu adım bizler için yeni pek çok fırsatın kapısını aralayacaktır. Sümer Varlık Yönetim A.Ş. olarak yalnızca finansal güvenliğimizi değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilincimizi de ön planda tutarak büyümeye odaklandık. Bunu yalnızca bir şirket olarak değil, aynı zamanda bir aile olarak başardık. Gelecek dönemde, değerli paydaşlarımızla birlikte, daha da büyüyerek, sektördeki liderliğimizi pekiştirmek için elimizden geleni yapacağız."