Sümer Varlık Yönetim halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Sümer Varlık Yönetim halka arzı kaç lot verir sorusu yatırımcıların merak ettiği soruların başında geliyor.

Alacak tahsil süreçlerinde hızlı ve etkin yöntemlerle ve sorunlu alacak tahsiline yönelik uzman kadrosu ile mutlak çözüm üretmek üzere ve mali ve finansal kuruluşlarla birlikte ortak projeler üreterek faaliyetlerini sürdüren Sümer Varlık Yönetim, halka arzı bugün gerçekleşecek.

Peki Sümer Varlık Yönetim halka arzı kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Sümer Varlık Yönetim halka arzı ne zaman başladı?

Sümer Varlık Yönetim halka arzında talep toplama süreci 12 -13 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şirketin Bist hisse sembolü ise “SMRVA” olarak belirlendi.

Sümer Varlık Yönetim halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Sümer Varlık Yönetim’in halka arz fiyatı 22 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 616 milyon TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,73 olması bekleniyor.

Sümer Varlık Yönetim halka arzı kaç lot verir?

Sümer Varlık Yönetim halka arz toplamda 28 milyon lot dağıtacak.

Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım - 94 Lot (2068 TL).

- 700 Bin katılım - 40 Lot (880 TL).

- 1.1 Milyon katılım - 25 Lot (550 TL).

- 1.5 Milyon katılım - 19 Lot (418 TL).

- 1.9 Milyon katılım - 15 Lot (330 TL).

- 2.3 Milyon katılım - 13 Lot (286 TL).

- 2.7 Milyon katılım - 11 Lot (242 TL).

- 3.1 Milyon katılım - 9 Lot (198 TL).

Sümer Varlık Yönetim halka arz hangi bankalarda var?

Sümer Varlık Yönetim'in halka arzı, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Sümer Varlık halka arz hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarından alınabilecek.