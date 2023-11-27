Sürdürülebilir üretime odaklandı

Birol BOZKURT

Borsada halka arz rüzgârı hız kesmeden sürüyor. 2014 yılında Aydem Holding bünyesine katılan Çatalağzı Termik Enerji Santrali (ÇATES) halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) tarafından halka arzına izin verilen ÇATES’in halka arz büyüklüğü 1,8 milyar TL olacak.

Şirket halka arz gelirini finansal dayanıklılığını güçlendirmek üzere sermaye artışına yönlendirmeyi planlıyor. 2023 yılının ilk 9 ayında 2,9 milyar TL gelir elde eden şirketin net kârı ise 401,7 milyon TL oldu. Şirketin halka arz sürecini ve gelecek dönem hedeflerini ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp ile konuştuk. Çatalağzı Termik Santrali’nin Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde bir devlet yatırımı olarak 1948 yılında faaliyete geçirildiğini söyleyen Hamdi Alp, “Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri cari açık.

Bu payda enerji sektörünün önemli bir rolü var. Dolayısıyla yerli kaynaklarla üretim, ülkemizin cari açığının kapanması adına çok önemli bir katkı sağlıyor. Biz tüm kaynakların değerlendirilmesinin ülkelerin gelişmesinde büyük önem teşkil ettiğinin bilinciyle hem enerji üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamayı hem de çevre duyarlılığını her daim gözetmeyi kendimize ödev olarak alıyoruz.

Baz yük santrali grubundaki termik santraller, yüksek emreamadelikle çalışabiliyor. Bu santrallerin kesintisiz ve verimli şekilde çalışarak yerli kömürle enerji üretmesi enerji arz güvenliğimize çok büyük katkı sağlıyor, cari açığı engelliyor ve tabii ki istihdama katkı sağlıyor. Elektrik arz güvenliğinden bahsedebilmek için bu santrallerin işletilmesinin devamlılığının sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

Kaliteli yerli kömür ile elektrik üretimi yaptıklarının altını çizen Hamdi Alp, elektrik üretiminde kömürden vazgeçilmesinin şu aşamada mümkün olmadığının altını çizerek şunları söyledi; “2021’de Avrupa ülkelerinde yaşanan doğal gaz arzındaki sıkıntılar ve sonrasında rekor kıran doğalgaz fiyatları enerji arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatırken, Ukrayna ve Rusya savaşıyla birlikte yüksek petrol fiyatları, enerji arz güvenliğini bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Artan enerji fiyatları her ne kadar endişe yaratıyor olsa da bu noktada Türkiye’nin kendi enerjisini kendi üretmesi konusunda attığı adımların da karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Elektrik üretiminde ithale dayalı kaynak payı 2019 yılında yüzde 38 civarında iken, 2021 yılında bu oran yüzde 50’ye yaklaştı.

Öte yandan ithal kömür ile tamamına yakını ithal edilen doğal gazda yaşanan sert fiyat artışlarının yol açtığı sıkıntılar da şu anda sektörümüzün karşı karşıya kaldığı sorunların başında geliyor. Böylesi bir durum yerli kömürü vazgeçilmez kılıyor. Yerli kömür termik santrallerinin ülkemiz elektrik üretimine katkı oranının azalması; ithalatı artırarak cari açığa olumsuz etki yaparken istihdamı da negatif etkileyecektir.

“Düzenli temettüyle halkımızı kârımıza ortak edeceğiz”

Santralin verimliliğini yüksek tutmak adına düzenli yatırımlar yaptıklarını belirten ÇATES Genel Müdürü Hamdi Alp, “Önümüzdeki dönem stratejimiz, ÇATES’i düzenli ve öngörülebilir temettü ödeyen bir şirket haline getirmek. ÇATES, Türkiye’nin ilk termik santrali olmasının yanı sıra yerli taş kömürü ile çalışan ilk ve tek santrali olma özelliğini taşıyor.

Zonguldak gibi Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunması, deniz kıyısında olmasıyla ithal kömür tedarikinin de sağlanabilmesi sayesinde kaynak çeşitliliğine sahip olması ve düzenli temettü geliri potansiyeli ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum.

ÇATES’in bir baz yük santrali olarak, hiçbir doğal koşuldan etkilenmeden 7/24 elektrik üretimi yapabilme gücü ve düzenli gelir sağlayan yapısı ile yatırımcılarına önemli avantajlar sağlayacağına inanıyorum. Bu sürdürülebilir gelire, vereceğimiz düzenli temettü ile halkımızı ortak edeceğiz. Halka arz sayesinde ürettiğimiz bu değeri, yeni yatırımcılarımız ile paylaşacağımız için heyecanlı ve mutluyuz.

Gerçekleştireceğimiz halka arz sonrasında yatırımcılarımızdan alacağımız güç ve güvenle; bugüne kadar ülkemize ve sektörümüze kattıklarımızı daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir üretime büyük önem veriyoruz”

Kömürün doğası gereği karbon ayak izi yüksek bir maden olduğuna dikkat çeken Hamdi Alp, “Ancak biz ÇATES olarak hem AB standartlarına getirilen çevre mevzuatlarına uygun çalışıyoruz hem de tüm değerlerimizi daha iyi nasıl iyileştirebiliriz konusunda ilgili ARGE çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Şirket olarak, çevresel etkileri azaltma ve enerji üretimini daha çevreci hale getirme konularında çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Ayrıca, gelecekteki çevresel düzenlemeleri ve yasal değişiklikleri yakından takip ediyor, iş stratejilerimizi bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla güncelliyoruz. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz” dedi.

ÇATES 30 Kasım1 Aralık’ta talep toplayacak

ÇATES halka arzında talep toplama tarihleri 30 Kasım – 1 Aralık olarak açıklandı. Halka arza İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin liderliğinde kurulan konsorsiyum içinde 36 aracı kurum iştirak ediyor. Şirketin, halka arz edilecek pay oranı %20.01 olarak açıklanırken; hisselerin arzında eşit dağıtım yönteminin kullanılacağı belirtildi. Şirketin 140 milyon 405 bin TL olan çıkarılmış sermayesinin 24 milyon 795 bin TL artırılarak 165 milyon 200 bin TL'ye çıkarılması ile birlikte 8 milyon 255 bin adet payın da ortak satışı yoluyla olmak üzere toplamda 33 milyon 50 bin adet pay halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğünün 1,89 milyar TL olması beklenirken, talep toplama 57,15 TL fiyatla gerçekleştirilecek.