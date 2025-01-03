Tahvil getirilerinde düşüş yaşanan Çin'de deflasyon riski sürüyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,6 seviyesinin altını test ederken, bu durum pay piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Ülke ekonomisinde aktivitenin hükümetin adımlarına karşın bir türlü istenilen seviyeye yükselmemesi ülkede deflasyon riskinin güçlenmesine neden olurken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yaşanacak olası bir yavaşlamanın küresel ekonomiye yansımaları da merak ediliyor. Öte yandan bölge genelinde güçlenen dolar karşısında para birimlerinin gerilediği görülüyor.

Borsada durum...

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 2.442 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.704 puan seviyesinden günü tamamladı. Japonya'da ise tatil sebebiyle işlemler gerçekleştirilmedi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.220 ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 79.720 puandan işlem görüyor.