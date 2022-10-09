Takasbank’tan risk parametrelerinde güncelleme

Takasbank merkezi karşı taraf veya teminat yönetimi hizmeti verilen piyasalarda işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşullarını dikkate alarak güncellendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre pay ve paya dayalı endeks vadeli işlemlerinde kaldıraçlar düşürüldü. Takasbank merkezi karşı taraf veya teminat yönetimi hizmeti verilen piyasalarda işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinin piyasa koşullarını dikkate alarak güncellendiğini duyurdu. Yeni düzenlemeye göre pay ve paya dayalı endeks vadeli işlemlerinde kaldıraçlar düşürüldü.

Takasbank “Risk Parametrelerinin Güncellenmesi”ne ilişkin yaptığı duyuruda “Değişen parametreler sonucunda teminat yükümlülüklerinden olası artış veya azalışlar 12.10.2022 tarihinde gün içi ilk risk hesaplama işlemleri sonrasında üye ekranlarından izlenecek. Yeni parametreleri içeren risk parametre dosyası 12.10.2022 gün içi ilk risk hesaplama anı itibariyle Takasbank internet sitesinde duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

VİOP’ta işlem gören pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin bağlı olduğu dayanak varlıkların fiyat ve/veya miktarında özsermaye hallerine ilişkin düzeltmelerin ilgili paya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin risk parametrelerine yansıtılacağı ifade edildi.

12.10.2022 Çarşamba günü anlık teminat tamamlama çağrısı takiplerinin 11.10.2022 tarihli risk parametrelerine göre yapılması gerektiği, 12.10.2022 günü akşamı hesaplanacak teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerinin ise yeni parametrelere göre olacağı belirtildi.