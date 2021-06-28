Tapu Takas Sistemi ile gayrimenkulde güvenli alım-satım

Takasbank'ın gayrimenkul alım-satım sisteminde gayrimenkul tapusu ile nakit aynı anda el değiştiriyor.

Böylece paranın sahte çıkması, çalınması veya satıcının parayı aldıktan sonra satıştan vazgeçmesi gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Satıcı parayı hesapta gördüğü anda tapu devri gerçekleşiyor.

Tüm bu işlemler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle hayata geçirilen Tapu Takas Sistemi ile güvenli bir ortamda gerçekleşiyor.