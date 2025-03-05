Tarife düellosu küresel ticareti etkilemeye devam ederken piyasalar karışık seyrediyor

Trump yönetiminin göreve gelmesiyle ABD'nin Meksika ve Kanada'ya tarife uygulamaya başlaması, Çin'e uyguladığı gümrük vergisini artırması küresel ticarete yönelik endişeleri artırıyor.

Bu süreçte Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, yılın tamamında da toplamda 2 faiz indirimine gideceği tahmin ediliyor. New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerin enflasyona katkıda bulunacağını tahmin ettiğini, ancak ekonominin bunlara nasıl tepki vereceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğunu ifade etti.

Hisse düşüşleri dikkat çekiyor

Tarife korkularının etkisiyle General Motors'un hisseleri yüzde 4,5 ve Ford'un hisseleri yüzde 2,9, Tesla'nın hisseleri de yüzde 4,4 düştü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,26 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise gerilemesini üçüncü iş gününe taşıyarak yüzde 0,1 azalışla 105,6 seviyesine indi. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 yükselişle 2 bin 918 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 911 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 70,6 dolardan başladı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,22, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.

Almanya'dan 500 milyar Euro'luk fon açıklaması

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin yatırımcıların yakın tabikibinde olduğu Avrupa'da, AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, "ABD'yi yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Almanya'da, Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin temsilcileri, savunma harcamalarını yükseltmek için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı yatırımları için 500 milyar Euro'luk fon kurulması konusunda anlaştı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Çin'den "çok taraflı ticaret sistemini" koruyabilecek mi?

Asya tarafında ise Donald Trump'ın Çin'e yönelik uyguladığı tarifeyi artırmasını takiben Çin yönetiminin tarifelere karşı "çok taraflı ticaret sistemini koruma" mesajı vermesi, bölgedeki pay piyasalarında olumlu karşılandı ve risk iştahını artırdı. Çin Ulusal Halk Kongresi Sözcüsü Lou Çincien, "ABD'nin sorunları diyalog ve istişareyle çözme yoluna döneceğini umuyoruz" dedi.

BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, merkez bankasının piyasa beklentileriyle uyumlu bir hızda faiz artırımlarına devam edebileceğini belirterek, yakın vadede borçlanma maliyetlerinde bir artış olasılığını canlı tuttu. Ülkede şubat ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 53,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çin'de ise şubat ayı Caixin hizmet sektörü PMI öngörüleri aşarak 51,4 oldu.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi yüzde 1,1 değer kazandı.

Dolar/TL güne artışla başladı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 9.898,01 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,4380'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 36,4640 seviyesinden işlem görüyor.

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ise Fed'in Bej Kitap Raporu, ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.