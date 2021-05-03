Tavan-tavan döngüsü enerjide bozuldu

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da son 1 aydır yapılan halka arzlar önceki halka arz sonrası yaşanan fiyat hareketlerinden farklılaştı. Nisanın son iki haftasında halka arz edilerek işlem görmeye başlayan enerji şirketleri Galata Wind, Biotrend Enerji, Aydem Yenilenebilir Enerji ve Çan2 Termik şirketleri halka arzlarda görülen tavan-tavan döngüsünü kırdı. Galata Wind, Biotrend ve Aydem açılışlarının ardından halka arz fiyatının altına gerilerken, cuma işleme giren Çan2 Termik ilk gün tavan olmayı başardı. Enerji şirketleri halka arz gelirleriyle borçlarını ödemeyi planladıklarını izahnamelerde duyurmuşlardı. Bu hafta ise 6 Mayıs’ta geçen hafta halka arzı gerçekleşen Ziraat GYO Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Ayrıca Kalekim ve Penta Teknoloji halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay aldı.

Borsa İstanbul’da bu yıl 10 şirket halka arzını tamamlayıp işlem görmeye başladı bir şirket için ise bu hafta gong çalacak. 11 şirkete Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un verdiği bilgiye göre 6.6 milyar lira kaynak sağladı. Başvurusu değerlendirme aşamasında bulunan şirketlerle birlikte bu yıl 40 şirketin halka arz edilmesi bekleniyor ki bu tarihi rekor sayıya ulaşılmış olması anlamına geliyor. Galata Wind’in borsadaki ilk işlem gününe kadar pandemi boyunca halka arz olan tüm şirketler açılışta tavan seviyesine ulaşıyor ve bu tavan-tavan döngüsü ortalama 6 gün devam ediyordu. Galata Wind düşüşle işlemlere başlarken ardından yükselişe geçmişti. Cuma günü itibariyle Galata Wind’in hisse fiyatı halka arz fiyatının yüzde 3,56 altında kapanış gerçekleştirdi.

Halk arz fiyatının altına indi

28 Nisan’da borsada işlem görmeye başlayan Biotrend Enerji de ilk işlem gününde kayıp yaşadı. Cuma kapanış itibariyle halka arz fiyatının yüzde 0,94 altında bulunuyor. 29 Nisan’da hisseleri işlem görmeye başlayan ve bu yılın en büyük halka arzlarından olan Aydem Yenilenebilir Enerji de cuma kapanışta halka arz fiyatının yüzde 7,58 altında bulunuyor. Çan2 Termik ise ilk işlem günü olan cuma günü tavan fiyattan kapanmayı başardı. Ziraat GYO ise şimdiye kadarkilerin yapılanların arasında yılın en büyük halka arzı olacak. Talep toplaması cuma tamamlanan Ziraat GYO’nun 6 Mayıs’ta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Enerji şirketleri borsada işlem görmeye başlanmasıyla hisselerde yaşanan tavan-tavan döngüsünü kesintiye uğrattı. Galata Wind hariç bu enerji şirketleri halka arzdan elde edecekleri kaynağı öncelikli olarak finansal borçlarını ödemek için kullanmayı planladıklarını izahnamelerde açıklamışlardı. Halka arzları başarıyla gerçekleşen şirketlerin borsadaki hareketleri ise gelecek halka arzlar için de soru işareti oluşturuyor.

Halka arz endeksinde ivme kaybı

Halka arz edilen şirketler, işlem görmeye başladığı ilk gün BİST Halka Arz Endeksi kapsamına alınıyor ve 2 yıl endeks kapsamında kalıyor. Halka arz endeksi şu an 24 şirket hissesinden oluşuyor. Son dönemdeki hareketlere kadar BİST 100 endeksine göre çok daha hızlı yükselen ve getirisi yüksek olan halka arz endeksi de ivme kaybı yaşamaya başladı. Yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 48,04 getiri sağlayan endeksin nisan başında getiri oranı yüzde 80’e yaklaşmıştı. BİST 100 endeksinde ise yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 5,34 kayıp var. Halka arz endeksinde en büyük ağırlık ise yüzde 12,17 ile Turk İlaç ve Serum’da bulunuyor. Onu yüzde 10,06 ile Aydem Yenilenebilir Enerji takip ediyor. Yani bu iki hissedeki hareketler endekste oluşacak getiri konusunda çok daha büyük paya sahip.

Kalekim’in halka arz geliri yatırıma gidecek

Geçen hafta iki yeni halka arz Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay aldı. Kalekim, Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz için 6-7 Mayıs tarihlerinde, 13.75 – 14.75 TL fiyat aralığından talep toplanacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Şirket halka arzdan 206.2221.2 milyon TL aralığında gelir elde etmeyi planlıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60-70’lik kısmının inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alımları ve/veya yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı amaçlıyor. Ayrıca gelir planlanmış yatırımların kaynak ihtiyacına da aktarılacak. İzahnameye göre halka arz gelirinin yüzde 25-35’i Orta Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğu’da yerel üretim tesisleri kurulmasına, yüzde 5-15’lik kısım ise yurtdışında halihazırda ortak oldukları Arnavutluk ve Cezayir yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Penta Teknoloji, geliri Yıldız Holding’e aktaracak

Penta Teknoloji’nin halka arzı da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Penta Teknoloji halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. İzahnameye göre şirket halka arzdan sonrasında 374.5444.7 milyon lira arası gelir elde etmeyi planlıyor. Şirket mevcut payların halka arzda satılmasından gelir elde etmeyecek sermaye artışıyla yeni payların halka arz edilmesiyle gelir elde edecek. Sermaye artırımından elde edilecek halka arz gelirinin tamamı Yıldız Holding'e olan sendikasyon kredisi sözleşmesi kapsamındaki borçların azaltılmasında kullanılacak. Şirket izahnamesinde sendikasyon kapsamında Yıldız Holding’e 3 senet verdiğini ve halka arz ile vadesi gelen ilk senetin ödeneceğini belirtti. Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz”

ATP ve Gelecek Varlık halka arz için başvurdu

İki yeni şirket ise halka arz başvurusunu yaptığını duyurdu. Teknoloji şirketlerinden ATP halka arz için düğmeye bastı ve halka arzda konsorsiyum liderleri olarak İş Yatırım ve Ata Yatırım görev aldı. Diğer şirket ise FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık. Şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. 2020 yılı sonu itibarıyla, devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3.8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı. Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “2020 yılını 551 milyon TL tahsilatla kapattık. 2021 ilk çeyreğinde tahsilatımızı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak büyümeye devam ettik” dedi.