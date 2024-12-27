TCBM faiz açıklamaları sonrasındaki ilk işlem gününe borsa yüksek başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,72 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken, Fed'in gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor. Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47,50'ye çekti. Gelecek yılın ilk para politikası kararının 23 Ocak 2025'te verileceği açıklandı.

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.