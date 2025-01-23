TCMB faiz kararının beklendiği günde VİOP'ta endeks kontratından yüksek açılış

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.663,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,25 artışla 11.497,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.658,00 puana çıktı.

Ekonomistlerin TCMB politika faizi tahmini...

Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Dünya ekonomi gündemi

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, TCMB'nin faiz kararı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.700 ve 11.750 puanın direnç,11.600 ve 11.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.