TCMB'nin PPK toplantı özeti beklenirken borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,13 değer kazanarak 10.700 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 59,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,29 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,54 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde TCMB'nin PPK toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.850 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.