Teknoloji hisseleri öncülüğünde risk iştahı güçlenmeye devam ediyor

Trump'ın uygulayacağı politikalarla birlikte temkinli hareket edeceğini açıklayan ABD Merkez Bankası'nın politikalarının doğuracağı sonuçlara ilişkin belirsizlikler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan, Washington Post gazetesinin haberinde, Trump'ın danışmanlarının her ülkeye uygulanacak ancak yalnızca ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planlarını değerlendirdiği aktarıldı.Trump ise söz konusu haberi sosyal medya hesabında yalanladı.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de fabrika siparişleri, Kasım 2024'te yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,2 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,4 arttı.

Teknoloji hisselerine dikkat!

Microsoft'un, geçen hafta, 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezleri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıklaması sonrası teknoloji hisselerinde yükseliş görüldü. Tayvanlı Foxconn'un dördüncü çeyrekte rekor gelir elde etmesi de teknoloji hisselerindeki yükselişi destekledi.

Microsoft hisseleri yüzde 1,1 değer kazanırken, çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 3,4, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,7, AMD'nin hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 yükseldi.

Ekonomik göstergeler

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 638 dolardan başladı. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 değer kaybederek 108,3 seviyesinden kapanmasının ardından yeni işlem gününe yatay bir seyir izliyor.

Brent petrolün varil fiyatı ABD'de göreve başlayacak yeni yönetimin uygulayacağı ticari ve ekonomik politikalardaki belirsizlikle yön arayışını sürdürürken, şu sıralarda 76 dolardan işlem görüyor. Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupanın gündeminde 'enflasyon' var

Avrupa'da bugün gözler Euro Bölgesi'nin enflasyon verilerinde. Bölgede daralan imalat aktivitesi resesyon endişelerini beslemeye devam ederken, Almanya'da aralık ayı TÜFE'si yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece ülkede yıllık enflasyon art arda artışını üçüncü aya taşıdı.

Analistler Almanya'da açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini belirterek, Euro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönemde izleyeceği politikaya yönelik fiyatlamaları etkileyebileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise küresel piyasalardaki teknoloji sektörü öncülüğündeki alıcılı seyre paralel olarak Hollanda merkezli çip firması ASML'nin hisseleri dün yüzde 8,7 ve STMicroelectronics'in hisseleri de yüzde 7,9 değer kazandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,91 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Güvenli liman varlıklarına yüksek talep

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, teknoloji hisselerindeki pozitif seyir dikkati çekiyor. Tahvil piyasalarında Çin'in 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 1,6 ile düşük seviyelerde seyretmeye devam ederken, ülkede gelecek dönemdeki belirsizliğin etkisiyle, güvenli liman varlıklara talep yüksek düzeyde seyretmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybetti.

Yurt içi gündemi sakin

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 10.085,50 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,3044'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3490 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

13.00 Euro Bölgesi, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, kasım ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı

18.00 ABD, aralık ayı ISM hizmet sektörü PMI