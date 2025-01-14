Teknoloji hisselerindeki satış dalgasının sürdüğü günde küresel piyasalarda durum...

ABD'de dün Fed New York Şubesi'nin açıkladığı anket sonuçlarına göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen ay değişmeyerek yüzde 3 oldu. Bu hafta yatırımcıların odağında ise bazı büyük finansal kuruluşların yarın açıklanacak bilançoları bulunuyor.

Teknoloji hisselerinde değer kaybı...

Teknoloji hisselerindeki satış dalgası sürerken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, Meta'nın hisseleri yüzde 1,2, Apple'ın hisseleri yüzde 1, Alphabet'in hisseleri yüzde 0,5, Microsoft'un hisseleri yüzde 0,4 ve Amazon'un hisseleri yüzde 0,2 geriledi. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisseleri, 2025 yılı satış tahminlerini düşürmesi sonrasında yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

ABD yönetiminin Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasını engellediği US Steel'a potansiyel bir teklif için ABD'li çelik üreticileri Cleveland Cliffs ile Nucor'un işbirliği yaptığını belirten haberlerin basında yer almasının ardından US Steel ile Cleveland Cliffs'in hisseleri yüzde 6'şar ve Nucor'un hisseleri yüzde 4 yükseldi. Los Angeles kentinin Eaton bölgesindeki yangının elektrik şirketi Edison International'ın ekipmanlarından kaynaklandığı iddia edilirken, şirketin hisseleri yüzde 12 düştü.

New York Borsası yeni güne pozitif başladı

ABD'de enflasyonist baskıların yeniden güç kazabileceği endişesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,77 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 662 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 672 dolardan işlem görüyor. Dolar endeksi dün Kasım 2022'den beri ilk kez 110 değerinin üzerine çıkmasının ardından, yeni işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 109,5 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol ise yeni işlem gününe yüzde 0,3 azalarak 79,9 dolar seviyesinde dengelendi.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa'da 10 yıllık tahvillerin getirisi yükselişte

Avrupa'da 10 yıllık devlet tahvillerinin getirilerindeki yükseliş dikkati çekiyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri dün 4 baz puan artışla yüzde 2,53'e yükselirken, Fransa’nın 10 yıllık tahvillerinin getirisi de 5 baz puan yükselişle 3,46 seviyesinde işlem görüyor. İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ise dün kapanışta 6 baz puan artışla yüzde 3,82 seviyesine çıktı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,83 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık seyir

ABD'de yarı iletken sektörü öncülüğünde etkili olan satıcılı seyir Japonya'da da etkili oluyor. Advantest'in hisseleri kapanışa yakın yaklaşık yüzde 8,8, yarı iletken sektörü için ekipman üreten Lasertec'in hisseleri ise yüzde 4,6 kayıpla işlem görüyor.

Japonya'da kasım ayına ilişkin dış ticaret dengesi 97,9 milyar yen fazla verdi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

Yurt içinde durum...

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,4880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 35,4830 seviyesinden işlem görüyor. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 puanın destek, 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.