Temettü geleneğine dönüş potansiyeli yüksek şirketler

Barış ERKAYA

Geçen haftaki temettü emekliliği yatırımı yazısı yatırımcı cephesinde oldukça ilgi gördü ve tartışıldı. Aslında uzun vadeli yatırımın dayandığı temel prensiplerden biri olan temettü yatırımlarında geçen hafta, yatırımcıların ellerindeki yatırım yapılabilir şirket sayısının azaldığından ve borsanın çok eski ve temettü ödeme geleneği olan şirketlerinden bazılarının bu alışkanlıklarından bir süredir uzaklaştıklarından bahsetmişti. Hem sosyal medyada hem de doğrudan gelen geri bildirimlerde bu şirketlerin hangileri olduğunun merak edildiği anlaşılıyor.

TEMETTÜ KARŞITLARIYLA KARIŞTIRILMAMALI

Baştan söylemek gerekirse, burada yer alan şirketler hiç temettü ödemeyen şirketler değil. Borsa İstanbul tarihi kadar eski olmasına rağmen, asla istikrarlı bir temettü politikası benimsememiş hatta 20 yıldan uzun süredir ya hiç temettü ödememiş ya da birkaç kez ödemiş onlarca borsa şirketi var. Belki ilerleyen haftalarda bu şirketlere de bu sayfalarda yer veririz. Bahsini ettiğimiz şirketler ise bunların dışında, yani aslında bir temettü ödeme geleneğine sahip fakat arada kar etmesine rağmen bu temettü geleneği bozulmuş şirketlerden oluşuyor. Örneğin son 5 yılı dikkate alırsak bu dönemde temettü ödemelerini aksatan şirketler.

AKSAMANIN SEBEBİ ÖNEMLİ

Bunlar neden önemli? Yıllarca temettü ödemesi yapmış olan şirketlerin neden bu alışkanlığının kesintiye uğradığı konusu öncelikle tartışmaya değer. Sonuçta temettü yatırımı yapacaklar açısından dönüp dolaşıp bir avuç şirket ekseninde yatırımlar yoğunlaşıyor. Fakat bahsini ettiğimiz bu şirketlerin genlerinde olan temettü ödeme alışkanlığının geri dönmesi durumunda hem şirket değerlemesi hem düzenli temettüye yeniden dönüş hem de birikmiş karı dağıtma potansiyeli açısından avantajlı bir seçenek sunma ihtimali olan şirketler. Bunları değerlendirirken de temettüdeki aksamanın sebebini de incelemek şart: Zarardan dolayı mı yoksa bir yatırımın finansmanı açısından mı temettü aksadı?

NAKİT ZENGİNİ ŞİRKETLER DE LİSTEDE

Aslında son 5 yıllık temettü ödeme düzenliliğine baktığımızda bu listeye giren 13 şirket var. Fakat bunlar arasından özellikle dikkat çekenler çimento şirketleri. Yapıları itibariyle yüksek nakit dönüşü sağlayan bu şirketlerin neden temettü ödeme alışkanlıklarına ara verdikleri merak konusu. Bir de elbette 2018-2019 döneminde BDDK tarafından kar payı dağıtmalarına izin verilmeyen yüksek temettü potansiyeli taşıyan bankaları listeye almadığımızı söylemek gerekiyor. Fakat bu bankalardan bazıları temettü ödemeleri serbest bırakılmış olmasına rağmen temettü alışkanlığına da henüz geri dönmüş değil. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.