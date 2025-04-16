Temettü kararı geldi: Migros 5,87 TL, Avrupakent GYO 4,94 TL ödeyecek

Migros ve Avrupakent GYO, 2024 yılı kârları üzerinden temettü dağıtma kararı aldı. Migros pay başına net 5,87 TL, Avrupakent GYO ise 4,94 TL nakit kar payı ödeyecek.

Migros, 2024 yılının son çeyreğinde piyasanın 1,67 milyar TL düzeyindeki net kar beklentisinin altında kalarak 730,7 milyon TL net kar açıkladı. Buna karşın şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 5,08 milyar TL ile beklentilerin yaklaşık yüzde 25 üzerinde geldi. FAVÖK marjı ise, enflasyon muhasebesi uygulanmayan finansallara benzer şekilde, yüzde 6,82 olarak açıklandı.

Avrupakent GYO da temettü dağıtacak

Temettü kararı alan bir diğer şirket ise Avrupakent GYO oldu. Şirket, 2024 yılı kârından pay başına net 4,94 TL nakit kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. KAP’a yapılan açıklamaya göre, ilk taksit 29 Nisan 2025, son taksit ise 31 Ekim 2025 tarihinde ödenecek.