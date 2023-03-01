Temettü ödeyen şirket sayısı 26’ya çıktı: Verimlilikte zirve Akbank'ın

Birol BOZKURT

Borsada işlem gören firmalar temettü ödeme tarihlerin açıklamaya devam ediyor. Temettü ödeyeceğini açıklayan şirket sayısı 26’ya yükseldi.

Bu şirketler arasında temettü verimliliği en yüksek şirket olarak Akbank öne çıkıyor. Akbank hisse başına 1,55 TL net temettü dağıtacak. Bankanın temettü verimliliği %9,71 olarak ölçüldü.

İkinci sıradaki Tüpraş hisse başına net 40,87 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimliliği %7,81 oldu.

Listenin üçüncü sırasındaki İş Yatırım hisse başına net 0,35 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimliliği ise %7,61 olarak hesaplanıyor.

Listenin dördüncü sırasında yer alan Türk Traktör şirketi ise hisse başına 35,41 TL temettü ve %6,82 temettü verimliliği ile dikkat çekiyor.