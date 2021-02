Temettü verimi yüksek hisseden çifte kazanç

Borsaya ilgi her geçen gün artıyor. Pandemi dönemini evde geçiren ve tasarrufu olanlar sadece Türkiye’de değil tüm dünyada hisse senedine yönelmiş durumda. Özellikle geçen yıl mart ayında yaşanan sert düşüşün ardından borsaya 2 milyonun üzerinde yeni yatırımcı geldi.

Bu artışta halka arzların payı büyük. Son dönemde halka arz edilen şirket hisselerinin işlem görmeye başladığı tarihten sonra gösterdiği performans yeni yatırımcıların iştahını kabartıyor. Ancak piyasa uzmanları borsayla tanışan yeni yatırımcıların büyük bölümünün kısa vadeli düşündüğünü söylüyor.

Dedikodudan uzak durun!

Artan yatırımcı sayısına paralel olarak Borsa İstanbul ve aracı kurumlar da finansal okuryazarlığın artırılması ve olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bilgilendirici içerikler paylaşıyor. Bu kapsamda geçen hafta Borsa İstanbul’un aracı kurumların araştırma bölümlerinin alt pazarlardaki şirket hisseleriyle ilgili de rapor hazırlanması konusunda verdiği destek önemli. Çünkü aracı kurumlar genellikle BİST 100 içerisinde yer alan şirketler hakkında rapor hazırlıyor. Böyle olunca da küçük yatırımcılar, ilgi gösterdikleri diğer şirketlerle ilgili yeterli bilgiye ulaşamıyor ve sosyal medyadaki dedikoduları takip ediyor.

Mantıklı birikim

Biz de buradan yatırımcıları bir kez daha uyaralım, kısa vadeli düşünmemeleri gerektiği ve ‘tüyolardan’ ziyade analizlere dayalı yatırım yapmaları konusunda. Evet, borsaya uzun vadeli bakan yatırımcılar için temettü (kâr payı) verimi önemli bir gösterge. Her yıl temettü ödeyen, temettü verimi yüksek olan, her yıl büyüyen miktarlarda temettü veren, sektöründe söz sahibi olan şirketler uzun vadede yatırımcısı için ‘kumbaradan’ farklı değil. Bu konuda yıllardır yatırımcıları bilgilendiren yazılar yazan İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Tuncay Turşucu şöyle diyor: “Gelecek 10-15 yıl kendinize ya da çocuğunuza hisse biriktiriciliği yapacaksanız, ben her yıl kâr payı ödeyen, temettü verimi yüzde 4 ve üzeri olan, temettü büyümesi ile her yıl daha fazla kâr payı ödeyen, sektöründe lider bir şirket hissesini biriktirmeyi tercih ederim.”

► Temettü verimi nedir?

Temettü veya diğer adıyla kâr payı; bir şirketin elde ettiği dönemlik kârdan nakit ya da hisse senedi olarak şirket ortaklarına pay vermesidir. Temettü oranı, toplam dağıtılan temettü miktarının, şirket sermayesine oranıdır. Temettü verimi ise hisse başı ödenen temettünün, ödeme öncesinde hissenin son fiyatına oranıdır.

► Hisse fiyatını da olumlu etkiliyor

Büyüyen oranda temettü veren bir şirketin elde ettiği kâr rakamı da her yıl artıyor demektir. Dolayısıyla kârını sürekli artıran bir şirketin hisse senetlerine de ilgi benzer şekilde artıyordur. Dolayısıyla bu tür hisselerde hem temettü geliri elde edersiniz hem de hisse fiyatı bu süreçte katlanarak yükselir. Ancak her yıl hemen hemen aynı kâr payı ödeyen şirketlerde hisse performansı uzun vadede diğerine göre yüksek olmayabilir. Ayrıca bugün borsada ortalama yüzde 10 temettü verimi olan bir şirket hissesine yatırdığınız parayı 10 yılda amorti edersiniz.

► Borsada 1.550 seviyesi önemli

Dar bir bantta hareket eden BİST 100 Endeksinde son dönemde 1.550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanamadığı ve teknik satışların yaşandığı görülüyor. 1.550 seviyesi üzerinde tutunma sağlanamadığı sürece yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşılması gerektiği söyleniyor. 1.550 seviyesi üzerinde 1.560 ara direnç olmak üzere zirvenin bulunduğu 1.582 seviyesi önem kazanacaktır. Geri çekilmelerde ise 1.525 - 1.519 aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak takip ediliyor.

► Dolarda düşüş sürecek mi?

Dolar/TL paritesinde aşağı yönlü eğilim sürüyor. Parite hafta içi 7,02 seviyelerine kadar geri çekildi. Dolar/TL’de 7.10’nun altında kalınması halinde satıcılı görüntü sürebilir. Kurda olası yukarı yönde hareketlerde 7.10 direncinin geçilmesi halinde ise 7.20-7.30 sonraki direnç noktaları. Aşağıda ise 7.00-6.85 önemli destek noktaları olarak izlenebilir.