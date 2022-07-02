Temettü yatırımcıları için bulunmaz fırsatlar

Barış ERKAYA

Borsadaki düşüşü felaket olarak adlandıranlar elbette olabilir. Fakat borsadaki oyuncular için değil gerçek yatırımcılar için bu düşüşler aslında ender görülebilecek türde bir fırsat. Uzun vadeli yatırım yapan, hedefi finansal bağımsızlığını kazanmak olan, elindeki hisseden bir temettü getirisi bekleyen, anlık dalgalanmalarla ilgilenmek yerine Türkiye’nin dev şirketlerinden birinde giderek daha hacimli bir hissedar olmak isteyenler için…

FİYATLARDA YÜZDE 20’Yİ AŞAN KAYIPLAR

BIST-100 endeksi, korku filmi sahnelerini aratmayacak seanslarla tarihi zirvesinden yüzde 12 değer kaybettikten sonra yeniden bu kaybının üçte birini geri aldı. Endeksin bu sert düşüşü sırasında Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Tofaş Oto Fabrika, Enka İnşaat, Eczacıbaşı İlaç, Ford Otosan, Turkcell gibi şirketlerin hisselerinde yüzde 17 ile yüzde 26 arasında fiyat düşüşleri yaşandı. Örneğin sadece Ereğli Demir Çelik, piyasa değerinin dörtte birine yakınını kaybetti.

Elbette global bazda demir çelik hisselerinde yaşanan düşüşün hem Ereğli Demir Çelik hem de İsdemir gibi hisse senetlerine yansıyan bir boyutu var. Fakat hisse fiyatlarındaki bu düşüşlerin halihazırda bu hisseleri gelecek beklentisi veya temettüsü için alanlar açısından ne önemi var?

Tam tersine borsada yaşanan bu düşüş, temettü yatırımcıları için çok ciddi bir fırsat yarattı. Temettü 25 Endeksi’ne dahi 25 hisse senedinde ortalama değer kaybı yüzde 17’leri buldu. Bu da temettü yatırımcıları açısından seç beğen istediğini zor bulunacak fiyatlardan al fırsatı yarattı. Bazı hisselerde bu fırsat yüzde 30’dan daha fazla düşük fiyattan alım fırsatı doğuruyor.

BEKLENTİNİZİ BOZAN BİR ŞEY VAR MI?

Buradan sonra temettü yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli nokta, yatırım planlanan hisse senedinin dağıtacağı temettü tutarında orta ve uzun vadede bir bozulma yaşanma olasılığı var mı? Bu bahsettiğimiz vade de üç beş ay değil. En azından 5-10 sene.

Eğer şirket temel bir teknoloji değişikliği tehdidi ile karşı karşıyaysa, şirketin ürettiği ürünün geleceğiyle ilgili beklentiler tamamen değiştiyse, şirketin sektöründeki konumu zayıfl amış ve yeni güçlü rakipler ortaya çıkmışsa, şirketin bulunduğu sektörde kar marjlarının genel bir düşüş trendi varsa bu durumda belki de eldeki temettü hissesiyle de vedalaşıp yenilerini bulmak gerekebilir. Fakat böyle majör değişiklikler beklenmiyorsa bu durumda en iyi hisse en çok tanıdığınız hissedir.

TEMETTÜ PORTFÖYÜNDE REVİZYON FIRSATI

Temettü 25 endeksinin avantajlı tarafı temettü geleneği bulunan farklı farklı sektörlerden şirketleri barındırıyor olması. Gayrimenkul sektöründen de hisseler var, otomotivden de, inşaattan da, ilaç, teknoloji, enerji veya gıda sektöründen de. Belki de bu düşüş dönemleri eldeki temettü portföyünü sektörel bazda çeşitlendirmek en doğrusu. Uzmanlar da bu dönemin bu şekilde değerlendirilmesini öneriyor. Özellikle gıda, holding ve perakendecilik gibi nakit yaratma gücü yüksek şirketler bu açıdan izlenmesi gereken şirketler olarak gösteriliyor.