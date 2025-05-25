Temettü yatırımcılarına müjde: 4 BIST şirketi yarın temettü dağıtacak
Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket, 26 Mayıs Pazartesi günü hissedarlarına temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtacak şirketler arasında net 1,68 TL ile Anadolu Isuzu dikkat çekerken, diğer ödemeler 0,35-0,99 TL arasında değişiyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Isuzu, Coca Cola, Mavi Giyim ve Lokman Hekim, yarın (26 Temmuz Pazartesi) temettü ödemesi yapacak.
Hangi şirketler temettü dağıtacak?
Yarın temettü dağıtımı gerçekleştirecek şirketler ve ödeyecekleri net temettü tutarları şöyle:
Anadolu Isuzu (ASUZU): 1 TL nominal değerli pay için net 1,6865 TL
Coca Cola İçecek (CCOLA): 1 TL nominal değerli pay için net 0,9114 TL
Lokman Hekim Sağlık (LKMNH): 1 TL nominal değerli pay için net 0,3542 TL
Mavi Giyim (MAVI): 1 TL nominal değerli pay için net 0,9962 TL
Temettü yatırımcıları için fırsat
Temettü, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlaması ve uzun vadeli değer yaratması açısından önemli bir gelir kalemi oluşturuyor. Temettü verimi yüksek şirketler, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.