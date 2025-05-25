Temettü yatırımcılarına müjde: 4 BIST şirketi yarın temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da işlem gören Anadolu Isuzu, Coca Cola, Mavi Giyim ve Lokman Hekim, yarın (26 Temmuz Pazartesi) temettü ödemesi yapacak.

Hangi şirketler temettü dağıtacak?

Yarın temettü dağıtımı gerçekleştirecek şirketler ve ödeyecekleri net temettü tutarları şöyle:

Anadolu Isuzu (ASUZU): 1 TL nominal değerli pay için net 1,6865 TL

Coca Cola İçecek (CCOLA): 1 TL nominal değerli pay için net 0,9114 TL

Lokman Hekim Sağlık (LKMNH): 1 TL nominal değerli pay için net 0,3542 TL

Mavi Giyim (MAVI): 1 TL nominal değerli pay için net 0,9962 TL

Temettü yatırımcıları için fırsat

Temettü, yatırımcılara düzenli nakit akışı sağlaması ve uzun vadeli değer yaratması açısından önemli bir gelir kalemi oluşturuyor. Temettü verimi yüksek şirketler, özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.