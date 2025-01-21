Tesla hariç otomotiv hisselerinin yükseldiği günde New York borsasından yüksek açılış

New York borsasının açılışında Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,39 artarak 43.657,03 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,50 artışla 6.026,59 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 artarak 19.730,14 puana çıktı.

İlk görev gününde enerji üretiminin artırılmasına yönelik Ulusal Enerji Acil Durumu ilan eden Trump, yeni tarifeler uygulanmasına yönelik somut bir adım atmadı. BRICS ülkelerine de yüzde 100 tarife uygulama planına dair sözlerini yineleyen Trump, dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya ise henüz hazır olmadığını kaydetti... Söz konusu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,57 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yüzde 1'e yakın düşüşle 108,2 seviyesinden işlem gördü.

Otomotiv hisselerindeki hareketlilik dikkat çekti

Trump'ın açıklamaları sonrasında ABD'li otomobil üreticilerinden Ford'un hisseleri yüzde 1'e yakın, General Motors'un hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Benzer şekilde Çinli otomotiv şirketlerinden Xpeng ve Li Auto'nun da ABD'de işlem gören hisseleri sırasıyla yüzde 6'nın ve yüzde 3'ün yükseldi.

Trump'ın, Biden yönetiminin 2030 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yarısının sıfır emisyonlu araçlar olmasını ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşılmasını hedefleyen kararnamelerini geçersiz kılması sonrası ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisselerinde ise yüzde 2'yi aşkın düşüş görüldü.

3M hisselerinde değer artışı...

Kurumsal tarafta ise ABD'nin büyük sanayi şirketlerinden 3M'in hisseleri, şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.