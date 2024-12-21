Tesla'da Trump rallisi: Hisseler yüzde 73 değer kazandı

ABD başkanlık seçimleri sonrası Tesla, hızla yükselen hisseleriyle dikkat çekti. Seçimlerin ardından yüzde 73 değer kazanan Tesla, şirket değerine 572 milyar dolar ekleyerek toplam piyasa değerini yaklaşık 1,4 trilyon dolara çıkardı.

En iyi performans gösteren hisselerden biri

Seçim öncesinde Tesla hisseleri, yıl içinde %2,3 oranında bir düşüş gösterirken, seçimlerin ardından yaşanan bu hızlı artış, şirketi 2024 yılının en iyi performans gösteren hisselerinden biri haline getirdi.

Trump'a destek vermesi pozitif bir faktör

Tesla'nın bu büyük yükselişinde, şirketin CEO'su Elon Musk'ın yakın dostu olan Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Musk’ın Trump'a yönelik agresif destek ve kampanya sürecindeki gayri resmi rolü, yatırımcılar tarafından pozitif bir faktör olarak değerlendirildi.

Şirketin piyasa değeri hızla arttı

Tesla'nın üretiminde ve araç taleplerinde önemli bir değişiklik yaşanmasa da, şirketin piyasa değeri hızla arttı. Tesla'nın gelecekteki potansiyeline dair yapılan tahminlere göre, şirketin piyasa değerinin büyük kısmı, elektrikli araçlar ve enerji işlerinin yanı sıra sürücüsüz otomobiller ve insansı robotlar gibi “gelecek” projelere dayandırılıyor.

Hisselerindeki yükşelişin nedeni gelecekteki projeler

Evercore ISI Analisti Chris McNally, Tesla'nın piyasa değerinin 500 milyar ila 600 milyar dolarının elektrikli araç ve enerji işlerine dayandığını, geri kalan kısmın ise şirketin gelecekteki teknolojilerine atfedildiğini ifade etti.

DataTrek Research’ün kurucusu Nicholas Colas da, Tesla'nın hisse fiyatının %90'ından fazlasının şirketin gelecekteki projelerine bağlı olduğunu belirtti.