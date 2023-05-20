Text nect sendromu! Boynunuzun üzerinde 25 kg mı taşıyorsunuz?

Çağın hastalığı olarak nitelendirilen text neck – mesajlaşma boynu, mobil cihazların çeşitlenmesi ve hayat içerisinde kullanım sürelerinin artması ile oluşuyor. Sendromun meydana gelmesinde en önemli etken; akıllı telefonlar ve en çok da mesaj yazarken yapılan duruş bozukluğu.

Mesleki bir hastalık olarak da özellikle baş ve boyun bölgesinde seyreden rahatsızlık, boynun uzun süreli aşağı doğru eğimli tutulması ile meydana geliyor. Kişilerin fark etmeden yakalandıkları bu rahatsızlıkların sebebine ulaşmaları da vakit alıyor. Sendromun günde yaklaşık 5-7 saat arası mobil cihaz kullanan genç ve çocuklarda daha yaygın olarak görüldüğü belirtiliyor.

Çeşitli ağrıların sebebini oluşturuyor

Bu sendromla ilgili Amerikan Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İoana Tomi Yılmaz’ın görüşlerini başvurduk: Text neck sendromu mobil cihazların (akıllı telefon, tablet, e-kitap veya bilgisayar gibi elektronik cihazların) normalden fazla kullanımı sırasında ortaya çıkan bir durumdur.

Bu durum, başın ve boynun tekrarlı ve uzun süre öne eğik pozisyonda tutulması nedeniyle oluşur. Bu duruş bozukluğu ligament, tendon, kas ve kemik yapıları üzerinde mekanik stres oluşturur ve servikal omurganın eğriliğini etkileyerek boyun tutulması, boyundan omuzlara ve kollara yayılan ağrı, gerilimli baş ağrısı gibi şikayetlere yol açabilir.

“Text neck” terimi ilk kez Dr. Dean L. Fishman tarafından uzun süre akıllı telefon ve tablet kullananlarda boyun, baş, omuz ağrısı ve üst ekstremitelerde uyuşma problemi olarak tanımlanmıştır.

Mobil cihazları kullanırken baş ve kolların önde olduğu kifotik (kamburlaşma) postürü, “text neck” veya “turtle neck” olarak adlandırılmıştır. Text neck’in altı temel semptomu bulunmaktadır; boyun ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, ellerde karıncalanma ve uyuşma.

Boynun öne eğilmesi baskıyı arttırıyor

Mesajlaşma sırasında başın değişen derecelerde öne doğru eğilmesi doğrudan servikal omurgayı etkiler. Örneğin başın öne doğru 15 derece sürekli eğilmesiyle boynun üzerine binen yük 12,5 kg, 30 derecede 17,2 kg, 45 derecede 22,1 kg, 60 derecede ise 25 kg'dir. Omurgaya ne kadar mekanik stres bindiğini anlamak için, boynun üzerinde 2-4 saat süresince 8 yaşında bir çocuğun taşınması hayal edilebilir.

Bu konu çocuklarda daha önemlidir, çünkü yetişkinlerle karşılaştırıldıklarında rölatif olarak çocukların kafaları bedenlerine göre daha büyük olduğundan, bu tip cihazları kullandıklarında text neck sendromu görülme riski artar. Text neck sendromu en çok 5. ve 6. omurlarda istenmeyen baskılar yaratır. Sonuçta omurgada erken dejeneratif potansiyel riski oluşturur. Baş önde pozisyonuna sıklıkla öne eğilmiş omuzlar ve kamburlaşmış sırt eşlik eder.

Mesajlaşma boynunun belirtileri

- Ağrılar: Baş veya boyunda sabit ve bölgesel ağrılar

-Tutulma: Mobil cihazların kullanımından sonra boynun sağa veya sola çevirme güçlüğü

- Baş ağrısı: Başın öne doğru eğimi ile oluşan boyun kaslarında ki gerginliğin baş ağrısı yapması

-Uyuşma veya ağrı: omuz ve kollara doğru ilerleyen ağrı ya da uyuşukluk

Mesajlaşma boynunun oluşmasını önlemek için

Mobil cihaz kullanım süreleri mümkünse sınırlandırılmalı,

Kullanım sırasında doğru duruş korunmalı,

Cihazlar göz hizasında tutulmalı,

Uzun süreli kullanımlarda sık sık ara verilmelidir.

Düzenli boyun ve sırt kaslarına yönelik postür düzeltici egzersizler de bu duruş bozukluğunun gelişmemesine yardımcı olur.