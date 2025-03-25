Toparlanma devam ediyor! Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 163,32 puan ve yüzde 1,76'lık bir artışla 9.462,68 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi, yüzde 3,15 değer kazanırken, holding endeksi de yüzde 1,32'lik bir artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan sektör banka olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 0,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Borsa İstanbul, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 2,82 artışla 9.299,36 puandan tamamlamıştı.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin ise destek olarak izleneceği ifade ediliyor.