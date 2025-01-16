Toplam işlem hacminin 43,1 milyar liraya ulaştığı günün ilk yarısını borsa yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazanarak 9.764,67 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,5 artarken holding endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile ticaret oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.