Trump açıklamalarıyla risk algısını artırırken küresel piyasalar negatif seyrediyor

Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanılabileceğini ima eden ve "Neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" diyen Trump, sözleriyle piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Trump'ın uygulayacağı olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler ön plana çıkarken, Fed'in gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekliyor. Bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını kaydeden analistler, ADP özel sektör istihdamına ilişkin sonuçların da piyasaların yönünü etkileyebileceğini belirtiyor.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi, geçen ay aylık bazda 2 puan artışla 54,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ISM tarafından açıklanan verilerin hizmet sektöründeki büyümenin beklentilerin üzerinde olduğunu ortaya koyduğunu ve enflasyona ilişkin endişeleri artırdığını belirtti. ABD'de JOLTS açık iş sayısı da Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,69 ile nisan ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Nvidia değer kaybetti

Nvidia'nın hisseleri, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda oyun çipleri gibi yeni ürünlerini tanıtmasına karşın yüzde 6,2 değer kaybetti. Tesla'nın hisseleri de Bank of America analistinin şirketin hisselerine ilişkin değerlendirmesini "al"dan "nötr"e çevirmesinin ardından yüzde 4,1'e düştü.

Altın, dolar, borsa, petrol...

Altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 647 dolardan başladı. Dolar endeksi yeni işlem gününde bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 108,5 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ABD'de ham petrol stoklarının düştüğüne yönelik raporların etkisiyle yüzde 0,4 yükselişle 77,1 dolardan işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,89 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,42 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Euro Bölgesi'nde ÜFE açıklanacak

Bugün Euro Bölgesi'nde yatırımcıların odağında Üretici Fiyat Endeksi yer alıyor. Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,2 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2,4'e yükseldi. TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,4 oldu.

Avrupa Merkez Bankası'nın Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre ise, Euro Bölgesi'ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri yükselişini ikinci aya taşıdı. İngiltere'de Borç Yönetim Ofisi'nin 30 yıl vadeli 2,25 milyar sterlin değerindeki tahvil ihalesinin ardından, 30 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Borsa...

Kurumsal tarafta ise Volvo Cars'ın hisseleri, 2024 için rekor satış açıklamasının ardından yüzde 9,2 artış gösterdi. Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,45 yükselirken İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düştü,. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında negatif seyir söz konusu

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının başarılı olup olmayacağına yönelik endişeler de bölgedeki risk algısını destekliyor. Zayıf iç taleple mücadele eden Çin'de yeni gelecek ABD yönetiminin atması beklenen ticari tarife adımları da ekonominin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin hanehalkı güveni 36,2 ile beklentileri karşılamadı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı ve hazine nakit dengesi

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,3377'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3490 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, aralık ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.00 Almanya, kasım ayı fabrika siparişleri

10.00 Almanya, kasım ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı tüketici güven endeksi

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.30 Türkiye, aralık ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, kasım ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları