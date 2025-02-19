Trump tarifeleri Asya piyasalarını etkilerken BoJ enflasyon riskine dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife söylemlerinin küresel ticaret savaşlarını derinleştireceğine yönelik endişeler artarken Asya borsaları karışık seyrediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in güven mesajları ve teknoloji şirketleriyle gerçekleştirdiği görüşmeler Çin piyasalarında olumlu karşılanırken, BoJ yetkililerinin yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika kurulu üyesi Hajime Takata, BoJ'un parasal genişlemenin derecesini kademeli olarak ayarlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi ve enflasyon riskleri konusunda uyardı.

Japonya'nın ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayı dış ticaret dengesi 2 trilyon 758 milyar yen açık verdi. Ülkede aralık ayı çekirdek makine siparişleri aylık yüzde eksi 1,2 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, yıllık bazda ise yüzde 4,3 arttı.

Borsada durum...

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 düşüşle 39.182 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 yükselişle 2.671 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 azalışla 22.860 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 3.347 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 76.108 puanda seyrediyor.