Trump yönetimine dair belirsizlikler küresel piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken küresel piyasalarda enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyallerle yükselen pay piyasalarında görülen kâr satışlarının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. ABD'de Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

ABD doları dünyanın rezerv para birimi olarak kalacak mı?

ABD'de Trump'ın görevi devralmasına az bir süre kalırken, Trump'ın kabine için aday olarak gösterdiği isimlerin Senato'daki oylama süreci takip ediliyor. Hazine Bakanlığı için aday gösterilen Scott Bessent, Amerikan ekonomisini büyüme yanlısı düzenleyici politikalar, vergileri azaltma ve Amerikan enerjisini serbest bırakma yoluyla canlandıracaklarını söyledi. Bessent, ABD dolarının dünyanın rezerv para birimi olarak kalmasını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Enflasyon verileri iyi geldiği sürece faiz indirimlerinin piyasaların fiyatladığından daha erken gerçekleşebileceğini kaydeden Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, verilerin iyi olması durumunda bu yıl faizi 3-4 kez düşürebileceklerini, veriler işbirliği yapmazsa da bu sayının 2'ye hatta 1'e düşebileceğini belirtti.

Dünya Bankası 2025 küresel ekonomik büyüme tahminini açıkladı

Bu arada, Dünya Bankası, küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 2,7 seviyesinde sabit tuttu. Banka, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Ocak sayısında, enflasyonun hedeflere yaklaşması ve parasal genişlemenin hem gelişmiş hem de yükselen piyasa ile gelişmekte olan ekonomilerde faaliyeti desteklemesiyle küresel büyümenin istikrar kazandığı belirtildi. Bankanın raporunda, enflasyon ve faiz oranlarının kademeli olarak düşmesiyle küresel ekonomik büyümenin 2025 ve 2026'da geçen yıl olduğu gibi yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Borsa, altın, petrol...

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yatay seyirle yüzde 4,62 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni işlem gününde önceki kapanışın hemen altında 2 bin 715 dolardan işlem görürken, Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 80,8 dolardan alıcı buluyor. Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 109,1 seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Euro Bölgesi enflasyon verileri

Avrupa borsalarında gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını ortaya koyacak olan Euro Bölgesi'nin enflasyon verilerinde. Bölgede dün açıklanan verilere göre, Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0,5 artışla beklentilerin üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 yükselişle beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere ekonomisi 2024'ün kasım ayında yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüme kaydederken, ülkede sanayi üretimi kasımda aylık bazda yüzde 0,4 düşüş ve yıllık bazda yüzde 1,8 azalış kaydetti. BoE Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, İngiltere ekonomisindeki zayıflama belirtilerine dikkati çekerek faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle, dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,14, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,48, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Çin'de ekonomik büyüme beklentileri aştı

Asya tarafında, Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, ülke ekonomisi 2024 yılında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde büyürken, ülkede sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 6,2 artış kaydederek tahminleri aştı. Çin'de aralık ayında yıllık perakende satışlar da yüzde 3,7 ile öngörülerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde durum...

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,30 değer kazanarak 9.866,73 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,4270'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 artışla 35,5360 seviyesinden işlem görüyor.

17 Ocak ekonomi gündeminin önemli başlıkları

10.00 Türkiye, aralık ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 İngiltere, aralık ayı perakende satışlar

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları ve aralık ayı inşaat izinleri

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve aralık ayı kapasite kullanım oranı