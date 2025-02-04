Trump'ın ek vergi açıklamaları sonrasında küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilerken, Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergilerinin ertelenmesi ABD piyasalarında satış baskısını sınırlı da olsa azalttı.

ABD imalat PMI'de 7 ayda sonra bir ilk...

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün dün açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocak ayında 50,9 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, art arda 26 ay süren daralmanın ardından genişlemeye işaret etti. S&P Global tarafından açıklanan imalat sektörü PMI verisi de ocakta 51,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, son 7 ayda ilk kez genişlemeye işaret etti.

ABD'de bilanço sezonu devam ederken Alphabet (Google), Merck&Co, AMD ve Amgen gibi büyük şirketlerin bugün açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret eden analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini kaydetti.

Tahvil, altın, dolar, benzin...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,57 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 108,9'da bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni güne yatay seyirle 2 bin 817 dolarda başladı. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 75 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,76, Nasdaq endeksi yüzde 1,20 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa'da imalat sanayinde iyileşme gündemde

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyaller imalat sanayinde iyileşmelere işaret ederken, son aylarda enflasyon verilerindeki katılık risk algısını besliyor.

Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2,4 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta yüzde 2,5'e yükseldi. TÜFE, ocakta aylık bazda ise yüzde eksi 0,3 oldu. Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun ocakta yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan oldu. Almanya'da Aralık 2024'te 42,5 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 45 puana çıkarak Mayıs 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'ın otomotiv sektörüne etkisi

Başkan Trump'ın AB’ye ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklaması Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisselerinde satış baskısı oluşturdu. Alman otomobil üreticisi Volkswagen hisseleri yüzde 4,04, BMW'nin hisseleri yüzde 2,39 ve Porsche hisseleri yüzde 1,68 değer kaybetti. Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 düştü.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,04, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,69, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

ABD-Çin görüşmesi ne zaman?

Asya piyasalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, analistler ABD'nin ilave vergi uygulaması konusunda Çin tarafının Trump ile müzakere etmeye sıcak baktığını ifade etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Çin'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Yurt içinde durum...

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,30 değer kaybederek 9.774,40 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,4 artışla 35,9777'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,0120 seviyesinden işlem görüyor.

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