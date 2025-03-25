Trump'ın ılımlı tarife açıklamaları borsayı olumlu etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etti. Açıklama sonrasında New York borsası açılışında Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 artarak 42.688,95 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.777,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 artarak 18.217,92 puana çıktı.

İki aşamalı tarife rejimi mi geliyor?

Financial Times'ta yer alan bir haber ise Trump'ın gelecek hafta iki aşamalı bir tarife rejimini değerlendirdiğini ortaya koydu Analistler, Trump'ın karşılıklı tarifelerinin kapsamına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, bu konuda atılacak adımların ve haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ABD Tüketici Güven Endeksi bugün açıklanıyor

Trump'ın ticari adımları Fed'in atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33 seviyesine yükseldi. Yatırımcıların odağında ise bugün açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verisi var.