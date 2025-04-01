Trump'ın karşılıklı tarife açıklamalarına bir gün kala New York borsasından düşük açılış

Trump'ın yarın karşılıklı tarifeleri açıklaması beklenirken, New York borsası güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,37 azalarak 41.847,11 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalışla 5.589,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,41 kayıpla 17.227,85 puana indi.

Ekonomi gündemi yoğun

Trump'ın ticaret politikalarının ekonomiye etkisi belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi. ABD'de imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) ile JOLTS açık iş sayısı, bugün takip edilecek önemli veriler arasında.

The Washington Post: "Nihai karara varılamadı"

The Washington Post'un bugün yayımlanan bir haberinde ise Beyaz Saray yetkililerinin ABD'nin ithalatının çoğuna yaklaşık yüzde 20 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir teklif hazırladığı aktarıldı. Haberde, çeşitli seçeneklerin masada olduğu ve nihai bir karar verilmediği kaydedildi.