Trump'ın 'karşılıklı tarife' açıklaması küresel piyasalara pozitif yansıdı

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelere ilişkin kararlarına müzakere yolunu kapatmamasının oluşturduğu iyimserlikle pozitif bir seyir izleniyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Analistler, beklentilerin üzerinde gelen üretici enflasyonu verilerinin, Trump'ın politikalarının Fed'in enflasyonla mücadele sürecini sekteye uğratabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 8 Şubat ile biten haftada 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında düştü. Ülkede hane halkı borcu, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 artarak 18,04 trilyon dolarla rekor tazeledi.

Analistler, beklenenden daha yüksek ÜFE verilerine rağmen, yeni tarife planlarının enflasyonist baskılar ve küresel ticaret gerilimlerine ilişkin bazı endişeleri hafiflettiğini belirtti.

Altın ve tahvilde son durum...

Dün açıklanan makroekonomik veriler sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi şu sıralarda yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 azalışla 107,1 seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,1 artışla 2 bin 930 dolarla başladı. Brent petrolün varil fiyatı 74,9 dolardan satılıyor. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Euro Bölgesi'nin ana gündemi: Büyüme verileri

Avrupa borsalarında bugün gözler Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verilerinde. Euro Bölgesi'nde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Trump, "Hepimiz Avrupa'yı, Avrupa'daki ülkeleri seviyoruz, ancak AB ticaret konusunda çok acımasız" değerlendirmesinde bulunurken, ABD ve Avrupa Birliği'nin ticari ilişkilerine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Çin ve Hong Kong teknoloji hisseleri yükselişini sürdürüyor

Asya tarafında Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Trump'ın 'müzakereye açığız' açıklaması risk iştahını artırıyor. Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisseleri yükselişi dikkat çekiyor.

Hong Kong'da işlem gören telekomünikasyon şirketi China Unicom'un hisseleri yüzde 4,9, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 4,4, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yüzde 4,7, çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 4,4 artışla işlem görüyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,7 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,3 değer kazandı.

Borsa İstanbul...

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,38 değer kazanarak 9.914,68 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yatay seyirle 36,0964'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 36,2010 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satışları

13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH)

16.30 ABD, ocak ayı perakende satışlar

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, ocak ayı kapasite kullanım oranı