Trump'ın tarife söylemleri küresel ticareti etkilemeyi sürdürürken küresel piyasalar yön arayışında

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı ve 2 Nisan'a dikkat çektiği vergi muafiyeti açıklaması, ülke yönetiminin ticaret konusunda daha pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine yönelik olumlu sinyaller verdi.

2 Nisan açıklamasının Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırdığını kaydeden analistler, ABD'de enflasyonla mücadele sürecinin hala devam ettiğini ve hedeflenen noktaya gelinemediğini hatırlatırken, tarife söylemlerinin ticaret savaşları endişelerini beslemesiyle özellikle hammadde fiyatlarındaki olası artışın Fed'in işini zorlaştırabileceğini söyledi.

Ekonomik veriler

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta 49,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, imalat sektöründe daralmaya işaret etti.

ABD'de perşembe açıklanacak büyüme verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvurularıyla, cuma günü yayımlanacak ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin ülkedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Altın, petrol, borsa ve tahvil...

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 düşüşle 104,3 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatışu sıralarda ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 3 bin 20 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 72,4 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Avrupa'nın gündem maddesi: AB-ABD ticaret savaşları

Avrupa borsalarında Trump'ın tarifelerinin negatif etkisi görülürken, düşük seyreden imalat sanayi aktivitesi bölgedeki resesyon endişelerini beslemeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 48,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın zayıf seyretmeye devam ederken, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat sanayi PMI 48,3 ile düşük kalmaya devam etti.

En değerli şirket SAP

Şirketler tarafında ise Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar Euro'ya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'i geride bıraktı. Böylece Alman SAP, Avrupa'da işlem gören en değerli şirket oldu.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda açıklamalarda bulundu

Asya borsalarında teknoloji ve otomotiv şirketlerindeki düşüş dikkati çekiyor. Japonya tarafında, BoJ Başkanı Kazuo Ueda dün yaptığı açıklamada, "Politika hedeflerimiz fiyat istikrarını sağlamaktır ve politikalarımızın uygulanması BoJ'un mali durumuyla ilgili kaygılardan etkilenmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Analistler, tahvil piyasalarındaki gelişmelerin elinde çok miktarda devlet tahvili tutan BoJ tarafından yakından takip edildiğini kaydetti. Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 1,57 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

Yurt içinde durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,82 değer kazanarak 9.299,36 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,4 yükselişle 37,9770'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 37,9780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.