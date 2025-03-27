Trump'ın vergi açıklamaları piyasaları etkilemeye devam ediyor! Gözler 2 Nisan'da...

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Trump, ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan olacağını yineleyerek, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küresel risk algısı...

Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da küresel risk algısı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de tarifelerin etkisinin geçici olacağının net olmadığını, dolaylı etkilerin faiz oranlarının daha uzun süre sabit tutulmasını gerektirebileceğini bildirdi. Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.

Altın, döviz, tahvil, borsa...

ABD'nin korumacı ticaret tutumu ve yeni tarife söylemlerinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,2 azalışla 104,3 seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı dün yatay seyirle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 3 bin 34 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 73,1 dolardan alıcı buluyor.

Bakırın libresi dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 5,22 dolardan kapandı. Bakırın libre fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,24 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

AB'den Trump'ın otomotiv tarifelerine tepki!

Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin, Avrupa otomotiv ihracatına gümrük vergisi koyma kararından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Bu duyuruyu, ABD'nin önümüzdeki günlerde öngördüğü diğer önlemlerle birlikte değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,83 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Otomotiv hisselerinde değer kaybı

Japonya'da işlem gören Mazda Motors'un hisseleri yüzde 6,2, Subaru'nun hisseleri yüzde 5,4, Mitsubishi Motors'un hisseleri yüzde 3,9, Honda Motor'un hisseleri yüzde 3 ve Toyota'nın hisseleri yüzde 2,6 değer kaybetti. Güney Kore'de ise Hyundai Motor'un hisseleri yüzde 3,8 ve Kia'nın hisseleri yüzde 3,5 düştü.

Çin tarafında ise Trump'ın, Çinli şirket ByteDance’in TikTok’u satması halinde, Çin’e uygulanan gümrük vergilerini azaltmaya istekli olduğu açıklaması risk iştahını artırdı. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 düşerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Borsa günü düşüşle kapattı

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışının hemen üzerinde 38,0080 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.