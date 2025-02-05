Trump'ın vergi adımına ilgili ülkeler karşılık vermeye hazırlanırken piyasalar karışık seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi her iki ülkenin de sınır güvenliklerini artırmaya yönelik alacakları önlemlere karşılık durduruldu. Çin ise ABD'nin ithalatına getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı 10 Şubat'tan itibaren ABD'deki pek çok ürüne yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu ve Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkedeki açık iş sayısı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 556 bin azaldı. ABD'de fabrika siparişleri de geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Bugünün gündeminde ise ADP özel sektör istihdamı verisi var.

ABD'de bilanço sezonu sürüyor

İlaç şirketi Merck'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 9,1 değer kaybetti. Veri analiz şirketi Palantir'in hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 23,9 değer kazandı. Qualcomm, Arm ve MicroStrategy'in bilançoları bugün açıklanacak.

Altının ons fiyatı rekor tazeledi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,51 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yatay seyirle 108'in hemen altında bulunuyor. Altının ons fiyatı yeni işlem gününde 2 bin 860,57 doları görerek rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a yönelik açıklamalarının etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen üzerinde 75,8 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergilerini erteleme kararı Avrupa Birliği'nin (AB) de tarifelerden kaçınabileceğine yönelik iyimserliği besliyor.

Avrupa'da yatırımcıların odağı Aralık ayı ÜFE verisinde

Analistler, ABD'nin Brüksel için de ek gümrük vergilerinin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini söylerken, ek gümrük vergileri açıklanması durumunda AB tarafının ABD ile müzakere yollarını açık tutmasının öngörüldüğünü aktardı. Bugün Euro Bölgesi'nde açıklanacak aralık ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,15 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Japonya ve Çin

Asya tarafında karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin'de ocak ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen güçlü kalmayı sürdürdü. Japonya'da söz konusu döneme yönelik hizmet sektörü PMI 53 ile aktivitenin canlı olduğunu gösterdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,9540 seviyesinden işlem görüyor. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Günün ekonomik gündem maddeleri

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM hizmet sektörü PMI