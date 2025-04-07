Trump’ın vergi hamlesiyle haftaya sert başlangıç! Piyasalar kırmızıya büründü

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüksek gümrük vergilerini devreye almasının ardından Asya borsaları haftaya sert düşüşlerle başladı. ABD vadeli endeksleri de güne önemli kayıplarla giriş yaptı.

Washington yönetiminin başta Çin olmak üzere önde gelen ticaret ortaklarına yönelik yüksek oranlı tarifeleri yürürlüğe koymasının ardından, iki günlük tarihi düşüşe rağmen Beyaz Saray’ın geri adım atmaması yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

Dow Jones vadeli endeksi yüzde 2,69, S&P 500 yüzde 3,47, Nasdaq 100 ise yüzde 4,36 oranında geriledi. Avrupa'da da benzer bir tablo vardı. FDAX yüzde 4, Eurostoxx 50 yüzde 3,56, FTSE 100 ise yüzde 2,55 düşüşle işlem gördü.

Herhangi bir uzlaşma sağlanmadı

Piyasalar hafta sonu boyunca Trump yönetiminden gümrük vergilerinin ertelenebileceğine ya da bazı ülkelerle uzlaşma sağlanabileceğine dair bir işaret bekliyordu. Ancak bu yönde herhangi bir gelişme yaşanmadı. Yüzde 10'luk ilk vergi tarifesi Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Trump, Pazar akşamı yaptığı açıklamada piyasalardaki satışlara dair "Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemiyorum ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir. Çin ile trilyon dolarlık ticaret açığımız var, Çin ile yılda yüz milyarlarca dolar kaybediyoruz. Bu sorunu çözmediğimiz sürece bir anlaşma yapmayacağım" ifadelerinni kullandı.

Bakanlardan açıklamalar

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CBS News'e verdiği demeçte vergi uygulamasının ertelenmeyeceğini belirterek "Gümrük vergileri geliyor. Kesinlikle günlerce ve haftalarca yürürlükte kalacaklar" dedi.

Hazine Bakanı Scott Bessent ise NBC News’e yaptığı açıklamada, 50’den fazla ülkenin müzakere için temas kurduğunu ifade etti ancak sürecin kısa vadede çözülemeyeceği uyarısında bulunarak "Uzun zamandır kötü aktörler ve bu günler ya da haftalar içinde müzakere edebileceğiniz türden bir şey değil" ifadelerini kullandı.

2020’den bu yana en sert gerileme

Geçtiğimiz Cuma günü Dow Jones, 2.231 puan düşerek tarihinde ilk kez iki gün üst üste 1.500 puan üzerinde kayıp yaşamış oldu. S&P 500 ise yüzde 6’lık kayıpla, Mart 2020’deki pandemi sürecinden bu yana en sert gerilemesini yaşadı. Endeks, iki günde yüzde 10 değer kaybederek Şubat ayındaki zirvesine göre yüzde 17'nin altına indi ve yüzde 20 sınırına yaklaşarak ayı piyasasına girmeye yaklaştı.

Nasdaq Bileşik endeksi de Perşembe ve Cuma günleri yaşadığı yüzde 6’lık kayıpların ardından, zirvesinden yüzde 22 gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına giriş yaptı.