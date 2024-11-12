Trump'ın yüksek tarife tehdidi sonrasında Asya'da risk iştahı törpüleniyor

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor. Analistler, Çin'in Trump'ın başkan olmasından sonra ülkenin olası ekonomik kayıplarını telafi etmek daha fazla teşvik açıklayabileceğini belirterek, bu süreçte yuanın zayıf kalmasını destekleyebileceklerini kaydetti.

Japonya'da ekim makine siparişleri beklentileri aştı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası toplantısına ilişkin görüş özetini yayımladı. Raporda, Japonya ekonomisinin, bazı alanlarda zayıflık görülmesine karşın ılımlı bir şekilde toparlandığı, gelirden harcamaya doğru oluşan olumlu döngünün güçlendikçe, ekonominin daha hızlı büyümesinin beklendiği belirtildi. Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim makine siparişleri yıllık yüzde 9,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Asya borsalarında durum...

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 39.351 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,9 azalışla 2.483 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,1 düşüşle 19.775 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 3.406 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 79.497 puanda bulunuyor.