Trump'ın zaferi Halkbank hisselerini yükseltti

04 Kasım 2020

ABD'de başkanlık seçimi heyecanı devam ediyor. Kesin sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da ABD Başkanı Trump'ın ülkesini 4 yıl daha yönetmeye çok yakın... ABD'de Trump'ın seçim başarısı, seçim sürecine dair belirsizliği azaltırken ve küresel piyasalardaki pozitif havayı destekliyor. Güne alıcılı olarak başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, zaman zaman dalgalansa da hisse senetleri ortalama yüzde 1 civarı primle işlem görüyor.

BİST 100'de hisse performanslarında bu sabah saatlerinde en dikkat çeken şirket ise Halkbank oldu. Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte ABD'deki davanın düşme ihtimalinin güçlenmesini fiyatlayan yatırımcılar hissede hızlı yükselişe neden oldu.



Halkbank hisseleri açılışta yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Dün 4,89'dan kapanan Halkbank hisseleri, bugün 5,22'ye kadar tırmandı. Sonrasında gelen kar satışlarıyla hisse fiyatları kademeli olarak geriledi. Saat 13:30 itibarıyla 4,98'den işlem görüyor. Halkbank'taki yükselişe rağmen bankacılık endeksindeki artış yüzde 0,7 ile sınırlı kaldı.